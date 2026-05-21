EXPOSITION | « Grands Lacs – L’horizon commun des mers intérieures », Robert Burley Centre culturel canadien à Paris Paris
EXPOSITION | « Grands Lacs – L’horizon commun des mers intérieures », Robert Burley Centre culturel canadien à Paris Paris samedi 6 juin 2026.
Vernissage le 6 juin 2026, dans le cadre de Nuit Blanche
Enjambant la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, la
faisant disparaitre dans sa colossale masse fluide, le bassin des Grands Lacs
réunit sur son pourtour des millions d’habitants, parmi lesquels des
Autochtones de nombreuses Premières Nations et tribus. Ressource extraordinaire
d’eau potable de surface (parmi les plus importantes au monde) ; lieu de
circulation et d’échange, de commerce, de travail, de loisirs, de voyage, de
méditation, mais aussi d’exploitation, de danger, de vulnérabilité ; cet immense
bassin a été observé depuis la diversité de ses rives par Robert Burley, l’un
des plus importants photographes canadiens de notre époque.
L’artiste réalise ici un corpus aussi inédit
qu’exceptionnel, où la beauté grandiose de cet insaisissable ensemble, tantôt
apaisante tantôt inquiétante, se transforme en une réflexion sur la puissance
de l’image contemporaine. Dépouillées de toute diversion anecdotique, renvoyant
les Grands Lacs à leur grandeur première, les photographies de Robert Burley
appellent le spectateur telles d’envoûtantes sirènes.
Ce projet est labellisé Bicentenaire de la Photographie par
le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du
Bicentenaire du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.
Commissaire : Catherine Bédard
À travers un corpus inédit consacré au bassin des Grands Lacs, le photographe canadien Robert Burley explore ce territoire immense, à la fois frontière, lieu de vie, espace d’échanges et zone de vulnérabilité.
Du samedi 06 juin 2026 au vendredi 13 novembre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T02:00:00+02:00
fin : 2026-11-14T00:59:59+01:00
Date(s) :
Centre culturel canadien à Paris 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Métro -> 9 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)
Bus -> 2832528093 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)
Vélib -> Commandant Rivière (200.47m)
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