Vernissage le 6 juin 2026, dans le cadre de Nuit Blanche

Enjambant la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, la

faisant disparaitre dans sa colossale masse fluide, le bassin des Grands Lacs

réunit sur son pourtour des millions d’habitants, parmi lesquels des

Autochtones de nombreuses Premières Nations et tribus. Ressource extraordinaire

d’eau potable de surface (parmi les plus importantes au monde) ; lieu de

circulation et d’échange, de commerce, de travail, de loisirs, de voyage, de

méditation, mais aussi d’exploitation, de danger, de vulnérabilité ; cet immense

bassin a été observé depuis la diversité de ses rives par Robert Burley, l’un

des plus importants photographes canadiens de notre époque.

L’artiste réalise ici un corpus aussi inédit

qu’exceptionnel, où la beauté grandiose de cet insaisissable ensemble, tantôt

apaisante tantôt inquiétante, se transforme en une réflexion sur la puissance

de l’image contemporaine. Dépouillées de toute diversion anecdotique, renvoyant

les Grands Lacs à leur grandeur première, les photographies de Robert Burley

appellent le spectateur telles d’envoûtantes sirènes.

Ce projet est labellisé Bicentenaire de la Photographie par

le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du

Bicentenaire du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Commissaire : Catherine Bédard

À travers un corpus inédit consacré au bassin des Grands Lacs, le photographe canadien Robert Burley explore ce territoire immense, à la fois frontière, lieu de vie, espace d’échanges et zone de vulnérabilité.

Du samedi 06 juin 2026 au vendredi 13 novembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-11-14T00:59:59+01:00

Date(s) :

Centre culturel canadien à Paris 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Métro -> 9 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)

Bus -> 2832528093 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)

Vélib -> Commandant Rivière (200.47m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://canada-culture.org/event/robert-burley/



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