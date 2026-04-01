exposition rue du grand faubourg Grignan

Grignan

exposition

rue du grand faubourg FAUBOURG 15 Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 10:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-04-28

sculptures & peintures en duo

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rue du grand faubourg FAUBOURG 15 Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 24 30 85 alain.paul16@wanadoo.fr

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English :

sculpture & painting duo

L’événement exposition Grignan a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes