Exposition « Guerre de papiers de Vauban à Séré de Rivières », Bibliothèque Léon Deubel, Belfort

Informations pratiques

Exposition « Guerre de papiers de Vauban à Séré de Rivières » Samedi 19 septembre, 10h00 Bibliothèque Léon Deubel Territoire de Belfort

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition Guerre de papiers de Vauban à Séré de Rivières, présentée à la bibliothèque Léon Deubel de Belfort.

Des remparts de pierre aux ouvrages de béton, les fortifications ont façonné les paysages et les stratégies militaires du XVIe au XXe siècle. Or les systèmes défensifs évoluent pour répondre aux progrès de l’artillerie, aux nouvelles formes de guerre et aux transformations de l’État. Cette exposition invite à explorer l’histoire des fortifications comme une histoire vivante de l’innovation, de l’adaptation et de la transmission des connaissances au travers du médium du livre.

Bibliothèque Léon Deubel Forum des 4 As 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté http://www.ville-belfort.fr/ La bibliothèque Léon Deubel (4 As), construite en 1981 et rénovée en 2006, est à la tête du réseau des bibliothèques composé de deux autres antennes de quartier, celle des Glacis du Château et celle des Résidences. La richesse des collections de la bibliothèque est notamment due à ses fonds anciens et précieux. Le plus ancien, le Fonds des Capucins, issu du couvent de Belfort du même nom, émane des confiscations révolutionnaires de 1789. Il contient près de 2 500 volumes, dont l’édition originale de l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition Guerre de papiers de Vauban à Séré de Rivières, présentée à la bibliothèque Léon Deubel de Belfort.

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