Exposition Hélène HOUZET Mers-les-Bains
Exposition Hélène HOUZET Mers-les-Bains vendredi 27 novembre 2026.
Exposition Hélène HOUZET
Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27
fin : 2027-01-03
Date(s) :
2026-11-27
Exposition des œuvres de Hélène HOUZET (gravures).
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Gratuit
Exposition des œuvres de Hélène HOUZET (gravures).
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Gratuit .
Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition of works by Hélène HOUZET (engravings).
Exhibition on view during library opening hours.
Free
L’événement Exposition Hélène HOUZET Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS