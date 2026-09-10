AGENDA · Prayssac
Exposition : Histoire du cinéma Louis Malle, Cinéma Louis Malle, Prayssac
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Louis Malle · Prayssac
Informations pratiques
Exposition : Histoire du cinéma Louis Malle 19 et 20 septembre Cinéma Louis Malle Lot
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00
Découvrez une exposition consacrée à l’histoire du cinéma Louis Malle, de sa création en 1957 à aujourd’hui.
Cinéma Louis Malle 6 Pl. Dutours, 46220 Prayssac, France Prayssac 46220 Lot Occitanie
Exposition sur l’histoire du cinéma Louis Malle de sa création en 1957 à aujourd’hui.
©cinéma Louis Malle
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