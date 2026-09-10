Exposition : Histoire du cinéma Louis Malle, Cinéma Louis Malle, Prayssac

Informations pratiques

Exposition : Histoire du cinéma Louis Malle 19 et 20 septembre Cinéma Louis Malle Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Découvrez une exposition consacrée à l’histoire du cinéma Louis Malle, de sa création en 1957 à aujourd’hui.

Cinéma Louis Malle 6 Pl. Dutours, 46220 Prayssac, France Prayssac 46220 Lot Occitanie

Exposition sur l’histoire du cinéma Louis Malle de sa création en 1957 à aujourd’hui.

©cinéma Louis Malle