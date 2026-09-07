Visite guidée du château du Théron, Château du Théron, Prayssac

Informations pratiques

Visite guidée du château du Théron 19 et 20 septembre Château du Théron Lot

Gratuit avec participation volontaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Il s’agit d’une visite animée par des architectes à la découverte des traces d’éléments et bâtiments anciens dans un soucis de compréhension de l’ensemble du bâti. Les visites prennent en compte les extérieurs et les intérieurs.

Le château du Théron domine la vallée du Lot. Il prit sa forme actuelle au lendemain de la guerre de Cent ans. Reconstruit à la fin du XVe siècle, il rassemble une tour du XIIIe siècle enserrée dans un logis et une enceinte du XIVe siècle, complétée de tours armées de mâchicoulis. Une tour carrée, bâtie au milieu du XIIIe siècle par Bernard de Valgaudour, est à l’origine de la forteresse. À la Révolution, les habitants de Prayssac le dépouillèrent de son mobilier. Acquis comme bien national par un fermier, les pierres furent utilisées pour bâtir les maisons environnantes.

Château du Théron Le Théron Haut, 46220 Prayssac Prayssac 46220 Lot Occitanie Le château du Théron domine la vallée du Lot. Il prit sa forme actuelle au lendemain de la guerre de Cent ans. Reconstruit à la fin du XVe siècle, il rassemble une tour du XIIIe siècle enserrée dans un logis et une enceinte du XIVe siècle, complétée de tours armées de mâchicoulis. Une tour carrée, bâtie au milieu du XIIIe siècle par Bernard de Valgaudour, est à l’origine de la forteresse. À la Révolution, les habitants de Prayssac le dépouillèrent de son mobilier. Acquis comme bien national par un fermier, les pierres furent utilisées pour bâtir les maisons environnantes.

Il s’agit d’une visite animée par des architectes à la découverte des traces d’éléments et bâtiments anciens dans un soucis de compréhension de l’ensemble du bâti. Les visites prennent en compte les…

©Robert Mangado