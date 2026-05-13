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Exposition Histoire(s) de sports en Haute-Loire L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 Pont-Salomon

Exposition Histoire(s) de sports en Haute-Loire L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 Pont-Salomon samedi 27 juin 2026.

Lieu : L'Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026

Adresse : 100 rue des martinets

Ville : 43330 Pont-Salomon

Département : Haute-Loire

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 6 6 6

Pont-Salomon

Exposition Histoire(s) de sports en Haute-Loire

L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 100 rue des martinets Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-27 2026-09-01 2026-09-19

Venez découvrir l’histoire du sport en Haute-Loire à l’Usine Idéale.
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L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 100 rue des martinets Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 87 07  usineideale@loire-semene.fr

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English :

Discover the history of sport in Haute-Loire at the Usine Idéale.

L’événement Exposition Histoire(s) de sports en Haute-Loire Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire Semène

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