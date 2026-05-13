Exposition Histoire(s) de sports en Haute-Loire L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 Pont-Salomon

Pont-Salomon

Exposition Histoire(s) de sports en Haute-Loire

L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 100 rue des martinets Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-09-01 2026-09-19

Venez découvrir l’histoire du sport en Haute-Loire à l’Usine Idéale.

.

L’Usine Idéale Ouverture le 13 mai 2026 100 rue des martinets Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 87 07 usineideale@loire-semene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the history of sport in Haute-Loire at the Usine Idéale.

L’événement Exposition Histoire(s) de sports en Haute-Loire Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire Semène