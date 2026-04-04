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Journée portugaise Stade Pont-Salomon

Journée portugaise Stade Pont-Salomon dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Stade

Adresse : Rue des Acacias

Ville : 43330 Pont-Salomon

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Pont-Salomon

Journée portugaise

Stade Rue des Acacias Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Le FC Pont-Salomon Lusitanos vous propose une journée portugaise ouverte à tous.
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Stade Rue des Acacias Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 09 95 20 

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English :

FC Pont-Salomon Lusitanos is organizing a Portuguese day open to all.

L’événement Journée portugaise Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Loire Semène

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