Journée portugaise Stade Pont-Salomon
Journée portugaise Stade Pont-Salomon dimanche 28 juin 2026.
Pont-Salomon
Journée portugaise
Stade Rue des Acacias Pont-Salomon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Le FC Pont-Salomon Lusitanos vous propose une journée portugaise ouverte à tous.
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Stade Rue des Acacias Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 09 95 20
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English :
FC Pont-Salomon Lusitanos is organizing a Portuguese day open to all.
L’événement Journée portugaise Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Loire Semène
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