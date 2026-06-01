Fête de la musique du centre de loisirs Rue des Acacias Pont-Salomon
Fête de la musique du centre de loisirs Rue des Acacias Pont-Salomon dimanche 21 juin 2026.
Pont-Salomon
Fête de la musique du centre de loisirs
Rue des Acacias Parking devant le centre Pont-Salomon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le centre de loisirs organise sa fête de la musique !
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Rue des Acacias Parking devant le centre Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jeunesseetloisirs43@gmail.com
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English :
The recreation center is hosting its Music Festival!
L’événement Fête de la musique du centre de loisirs Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Loire Semène
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