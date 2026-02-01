Rassemblement de véhicules anciens, prestiges et sportifs Stade Pont-Salomon
Rassemblement de véhicules anciens, prestiges et sportifs Stade Pont-Salomon dimanche 21 juin 2026.
Rassemblement de véhicules anciens, prestiges et sportifs
Stade Rue des Acacias Pont-Salomon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Organisé par le Club Autos Pépères 43.
.
Stade Rue des Acacias Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes les.autos.peperes43@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by Club Autos Pépères 43.
L’événement Rassemblement de véhicules anciens, prestiges et sportifs Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Loire Semène