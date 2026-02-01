Rassemblement de véhicules anciens, prestiges et sportifs Stade Pont-Salomon

Rassemblement de véhicules anciens, prestiges et sportifs

Stade Rue des Acacias Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Organisé par le Club Autos Pépères 43.

.

Stade Rue des Acacias Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes les.autos.peperes43@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by Club Autos Pépères 43.

L’événement Rassemblement de véhicules anciens, prestiges et sportifs Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Loire Semène