AGENDA · Châtenay-Malabry
Exposition : Illettrisme, parlons-en !, Médiathèque de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Châtenay-Malabry · Châtenay-Malabry
Informations pratiques
Exposition : Illettrisme, parlons-en ! 2 et 3 octobre Médiathèque de Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T13:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Illettrisme, parlons-en ! : expo-quiz conçu par Le Moutard et l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme).
Cette exposition permet de mieux comprendre qui est concerné dans notre pays, les impacts de ces situations dans la vie quotidienne, les solutions existantes pour agir.
Médiathèque de Châtenay-Malabry 7/9 rue des Vallées 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 87 69 80 https://www.mediatheque-chatenaymalabry.net/ Bus 294 et 412 : Arrêt Petit-Châtenay ou Rue des Vignes
Tramway T10 : Arrêt Petit-Châtenay
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©Ministère de la culture
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