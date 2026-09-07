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Exposition : Illettrisme, parlons-en !, Médiathèque de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Châtenay-Malabry · Châtenay-Malabry

Exposition : Illettrisme, parlons-en !, Médiathèque de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Châtenay-Malabry
Adresse
7/9 rue des Vallées 92290 Châtenay-Malabry
Ville
92290 Châtenay-Malabry
Département
Hauts-de-Seine

Exposition : Illettrisme, parlons-en ! 2 et 3 octobre Médiathèque de Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T13:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Illettrisme, parlons-en ! : expo-quiz conçu par Le Moutard et l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme).

Cette exposition permet de mieux comprendre qui est concerné dans notre pays, les impacts de ces situations dans la vie quotidienne, les solutions existantes pour agir.

Médiathèque de Châtenay-Malabry 7/9 rue des Vallées 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 87 69 80 https://www.mediatheque-chatenaymalabry.net/ Bus 294 et 412 : Arrêt Petit-Châtenay ou Rue des Vignes
Tramway T10 : Arrêt Petit-Châtenay
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©Ministère de la culture

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