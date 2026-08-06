Visite guidée Le Théâtre La Piscine – L’Azimut, Théâtre Firmin Gémier – La Piscine, Châtenay-Malabry

Informations pratiques

Visite guidée Le Théâtre La Piscine – L’Azimut Samedi 19 septembre, 14h30 Théâtre Firmin Gémier – La Piscine Hauts-de-Seine

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Plongez au cœur du Théâtre La Piscine et explorez l’envers du décor lors d’une visite privilégiée. Guidés par l’équipe de L’Azimut, vous parcourrez les espaces habituellement invisibles du public : les loges, les ateliers techniques, le plateau et ses machineries. Vous découvrirez comment naît un spectacle, du premier croquis aux répétitions, en passant par les secrets de la régie lumière et son univers fascinant. Une immersion unique pour comprendre la magie du théâtre et rencontrer celles et ceux qui la font vivre au quotidien.

Théâtre Firmin Gémier – La Piscine 254 avenue de la Division Leclerc, 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 La Butte Rouge Hauts-de-Seine Île-de-France 0141872084 http://www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 47 02 75 22 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@chatenay-malabry.fr »}, {« owner »: {« uid »: 37437548, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-06T10:26:57.605Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « tourisme@chatenay-malabry.fr », « response »: {« passId »: 431341144, « isPending »: false, « addressId »: 18810}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-06T10:26:57.373Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2509174, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-06T10:26:57.478Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 481296883, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 2, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789821000000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-06T10:26:57.605Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/431341144 »}] Le Théâtre Firmin Gémier – La Pisciné anime quatre lieux : le Théâtre La Pisciné et le Pédiluve (salle de concert au sein du Théâtre La Piscine) à Châtenay-Malabry, l’Espace Cirque d’Antony et le théâtre Firmin Gémier à Antony, qui sera prochainement installé dans un nouveau bâtiment adapté à l’accueil de spectacles de cirque en salle. Il propose une programmation pluridisciplinaire mêlant théâtre, danse, musique et cirque contemporain. Il est devenu en 2011 le seul Pôle national des arts du cirque d’Ile-de-France. Il est dirigé par Marc Jeancourt. En RER B + Bus (à 45 min. de Châtelet – Les Halles) Option 1 : vous vous arrêtez à Robinson et vous prenez le 194 ou le 294 (la ligne 194 circule jusqu’à minuit). . Option 2 : vous descendez à Croix de Berny et vous montez dans le 379 . Dans tous les cas, s’arrêter à l’arrêt de bus « Président Allende ». Stationnements libres le long de l’avenue de la Division Leclerc

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© Ville de Châtenay-Malabry