Visite guidée du Cinéma Rex de Châtenay-Malabry, Cinéma Rex, Châtenay-Malabry

Informations pratiques

Visite guidée du Cinéma Rex de Châtenay-Malabry Samedi 19 septembre, 11h30 Cinéma Rex Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Le Rex vous ouvre exceptionnellement ses portes pour une immersion au cœur de son univers. Accompagnés de l’équipe du cinéma, vous découvrirez les espaces habituellement invisibles du public : la cabine de projection, les secrets de programmation et le fonctionnement quotidien d’une salle indépendante.

Cinéma Rex 364 avenue de la Division Leclerc, Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 La Butte Rouge Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 83 19 81 [{« type »: « email », « value »: « tourisme@chatenay-malabry.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 47 02 75 22 »}, {« owner »: {« uid »: 37437548, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-06T12:42:27.351Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « tourisme@chatenay-malabry.fr », « response »: {« passId »: 431347087, « isPending »: false, « addressId »: 29485}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-06T12:42:27.090Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2509345, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-06T12:42:27.216Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 481303177, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 2, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789810200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-06T12:42:27.350Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/431347087 »}] Cinéma indépendant culturel avec 2 salles et un studio, proposant superproductions et films d’art et d’essai.

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