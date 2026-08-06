Visite guidée « Les femmes remarquables de Châtenay-Malabry », Pavillon des Arts et du patrimoine, Châtenay-Malabry

Informations pratiques

Visite guidée « Les femmes remarquables de Châtenay-Malabry » Samedi 19 septembre, 14h30 Pavillon des Arts et du patrimoine Hauts-de-Seine

Réservation par téléphone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

À travers cette déambulation dans Châtenay‑Malabry, partez sur les traces de celles qui ont marqué la ville par leur engagement, leur créativité ou leur destin singulier. Cette visite met en lumière des figures féminines souvent méconnues, mais dont l’influence a façonné le territoire, la vie locale et parfois même l’histoire nationale.

Pavillon des Arts et du patrimoine 98 rue Jean Longuet, 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147027522 https://www.instagram.com/cmytourisme/;https://www.facebook.com/ChatenayMalabryTourisme?locale=fr_FR [{« type »: « phone », « value »: « 0147027522 »}, {« owner »: {« uid »: 37437548, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-06T13:00:07.431Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « tourisme@chatenay-malabry.fr », « response »: {« passId »: 431347363, « isPending »: false, « addressId »: 979911}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-06T13:00:07.145Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2509352, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-06T13:00:07.255Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 481303455, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 3, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789821000000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-06T13:00:07.431Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/431347363 »}] Le Pavillon des arts et du patrimoine abrite l‘office de tourisme de Châtenay-Malabry, ainsi que des expositions et activités culturelles.

Le bâtiment datant du XIXe siècle a été successivement une résidence particulière, mairie, bibliothèque et un conservatoire. Bus 294 – arrêt Mairie de Châtenay-Malabry dans la rue Jean Longuet

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