Exposition ImmersION : dialogue entre liberté créative et rigueur scientifique L’Aguillage Paris
vendredi 26 juin 2026 · L'Aguillage · Paris
Informations pratiques
L’exposition art et science ImmersION se tiendra du 26 juin au 31 octobre 2026 à L’Aiguillage.
Ce projet rassemble une trentaine d’œuvres
artistiques inspirées des recherches scientifiques menées au sein de la division Ions Piégés
de l’équipe Technologies de l’Information Quantique (QITe) du laboratoire Matériaux et phénomènes quantiques, avec l’ambition de transmettre au public la dimension
sensible et merveilleuse de leur environnement de travail et de leurs
questionnements scientifiques.
L’exposition invite le public à
s’immerger dans l’univers du laboratoire à travers plusieurs médiums
artistiques : les couleurs vives des lasers éclaboussent les toiles en
peinture et en pigments, les surfaces couvertes d’or des pièges à ions se
laissent capturer par l’objectif des artistes, le claquement des interrupteurs
qui rythment nos séquences se transforme en paysage sonore, tandis que les
visiteurs déambulent entre les racks et les oscilloscopes dans une expérience
immersive de réalité virtuelle.
Le projet est porté par Lilay Gros-Desormeaux, doctorante au laboratoire Matériaux et phénomènes quantiques (UMR 7162, Université Paris Cité / CNRS) au sein de l’équipe QITee. Ce projet a été mené en collaboration
avec L’Aiguillage, lieu de création et de diffusion artistique, dont les
artistes ont été accueillis au laboratoire afin d’en découvrir les instruments, les expériences et les concepts physiques qui les sous-tendent. Les œuvres
présentées sont le résultat de ce dialogue entre liberté créative et rigueur
scientifique.
Dialogue entre scientifiques et artistes, l’exposition ImmersION est à découvrir du 26 juin au 31 octobre 2026 à L’Aiguillage. Elle est issue d’un projet porté par Lilay Gros-Desormeaux, doctorante au laboratoire Matériaux et phénomènes quantiques, en collaboration avec le lieu de création et de diffusion artistique L’Aiguillage, dont les artistes ont été accueillis au laboratoire.
Du vendredi 26 juin 2026 au samedi 31 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T02:00:00+02:00
fin : 2026-11-01T00:59:59+01:00
Date(s) :
L’Aguillage 19 rue des Frigos 75013 Bât. BParis
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