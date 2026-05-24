Exposition Insectes Cayeux-sur-Mer
Exposition Insectes Cayeux-sur-Mer lundi 1 juin 2026.
Cayeux-sur-Mer
Exposition Insectes
Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-01 2026-07-01
Dessins naturalistes de Léna Keohavong
Illustratrice naturaliste
Bibliothèque Heinemann
Lundi 14h 17h
Mardi 10h 12h
Mercredi 10h 12h/15h 17h
Jeudi 16h30 19h
Vendredi 10h 12h
Samedi 10h 12h
Dimanche Fermée
Dessins naturalistes de Léna Keohavong
Illustratrice naturaliste
Bibliothèque Heinemann
Lundi 14h 17h
Mardi 10h 12h
Mercredi 10h 12h/15h 17h
Jeudi 16h30 19h
Vendredi 10h 12h
Samedi 10h 12h
Dimanche Fermée .
Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 31 78
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English :
Naturalist drawings by Léna Keohavong
Naturalist illustrator
Heinemann Library
Monday: 2pm 5pm
Tuesday: 10am 12pm
Wednesday: 10am 12pm 3pm 5pm
Thursday: 4:30pm 7pm
Friday: 10am 12pm
Saturday: 10am 12pm
Sunday: Closed
L’événement Exposition Insectes Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-24 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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