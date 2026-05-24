Cayeux-sur-Mer

Exposition Insectes

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-01 2026-07-01

Dessins naturalistes de Léna Keohavong

Illustratrice naturaliste

Bibliothèque Heinemann

Lundi 14h 17h

Mardi 10h 12h

Mercredi 10h 12h/15h 17h

Jeudi 16h30 19h

Vendredi 10h 12h

Samedi 10h 12h

Dimanche Fermée

Dessins naturalistes de Léna Keohavong

Illustratrice naturaliste

Bibliothèque Heinemann

Lundi 14h 17h

Mardi 10h 12h

Mercredi 10h 12h/15h 17h

Jeudi 16h30 19h

Vendredi 10h 12h

Samedi 10h 12h

Dimanche Fermée .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 31 78

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English :

Naturalist drawings by Léna Keohavong

Naturalist illustrator

Heinemann Library

Monday: 2pm 5pm

Tuesday: 10am 12pm

Wednesday: 10am 12pm 3pm 5pm

Thursday: 4:30pm 7pm

Friday: 10am 12pm

Saturday: 10am 12pm

Sunday: Closed

L’événement Exposition Insectes Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-24 par OT DE LA BAIE DE SOMME