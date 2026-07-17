Exposition Inspiration : petits jardins et mandalas, La Porte haute, Liverdun

Informations pratiques

Exposition Inspiration : petits jardins et mandalas 19 et 20 septembre La Porte haute Meurthe-et-Moselle

Adapté aux familles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À Liverdun, une belle cave voûtée ornée de deux imposants piliers carrés surmontés de massifs chapiteaux d’époque médiévale, offre cette année encore un magnifique écrin à l’exposition « Inspiration ».

Petits jardins et mandalas se rencontrent dans un univers tout en transparence et en vibration.

Laissez-vous séduire par la sérénité de ce lieu insolite.

La Porte haute Rue Porte Haute 54460, Liverdun Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est Au XIIᵉ siècle, Pierre de Brixey, évêque de Toul, ayant besoin d’un lieu sécurisé, décide de reconstruire la forteresse en ruine de Liverdun. Une première enceinte, renforcée par dix tours, encercle la Ville Haute, tandis qu’une seconde protège la Ville Basse. Cette porte défend l’entrée nord de la ville ; elle est encadrée par deux tours construites plus tard afin de renforcer la défense du château :

– La tour ronde, construite entre la fin du XIIᵉ et le début du XIIIᵉ siècle

– La tour carrée, érigée au XVIᵉ siècle

À Liverdun, une belle cave voûtée ornée de deux imposants piliers carrés surmontés de massifs chapiteaux d’époque médiévale, offre cette année encore un magnifique écrin à l’exposition « Inspiration …

©Marie-Pierre Koenig