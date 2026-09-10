Exposition & installations au 9-9bis, site minier d’Oignies, Le 9-9bis, Oignies

Informations pratiques

Exposition & installations au 9-9bis, site minier d’Oignies 19 et 20 septembre Le 9-9bis Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Alors que, sous sa bâche illustrée, le chevalement n°9bis attend patiemment de se révéler à nouveau à notre regard, le 9-9bis n’est pas en reste et vous invite comme chaque année en début de saison à mettre à l’honneur son patrimoine autour de ce rendez-vous national incontournable. Pendant deux jours, découvrez, créez, émerveillez-vous dans notre site minier remarquable qui a plus d’un tour dans son sac !

• EXPOSITION REMONTER AU JOUR

Toujours plus loin et plus profond, toujours davantage de charbon … mais à quel prix avons-nous exploité ce précieux minerai ? Coup de grisou, éboulement, accident … les risques sont partout. Pourtant, chaque jour, inlassablement, parfois par choix, souvent contraints, les mineurs descendent. Avec une question, toujours la même : vais-je remonter vivant ?

En continu

Samedi • 14h > 20h

Dimanche • 10h > 18h

+ LE CARNET D’ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EXPO

Dès 7 ans

En compagnie de Gustave et Barbara, les acolytes galibots, explore l’exposition Remonter au jour et amuse-toi avec les petits jeux de ce carnet !

À récupérer à l’accueil

• JARDIN SONORE

Proposé par une musicienne intervenante

Venez toucher, caresser, tapoter, manipuler ces installations sonores pour entrer en résonance avec ce site minier remarquable.

En continu

Samedi et dimanche • 14h > 18h

Le 9-9bis rue alain bashung, oignies Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 08 08 00 https://9-9bis.com/ Entre musique, patrimoine et art contemporain, le 9-9bis est un ancien site minier remarquable aujourd’hui reconverti en lieu culturel.

Alors que, sous sa bâche illustrée, le chevalement n°9bis attend patiemment de se révéler à nouveau à notre regard, le 9-9bis n’est pas en reste et vous invite comme chaque année en début de saison à…

©Carl Ypreeuw