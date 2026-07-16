Exposition interactive « La Cour des contes », Bibliothèque Jacques-Mourichon, Compiègne

Informations pratiques

Exposition interactive « La Cour des contes » 2 et 3 octobre Bibliothèque Jacques-Mourichon Oise

8 ans et +

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Une enquête policière pour les plus jeunes, autour du conte. Munis de tablettes tactiles, venez interagir avec l’exposition pour découvrir qui a tué Blanche-Neige !

Bibliothèque Jacques-Mourichon 28 Rue du Général Koenig, 60200 Compiègne Compiègne 60200 Les Jardins Oise Hauts-de-France + 33 03 44 23 29 77 https://bibliotheques.compiegne.fr/index.php Baignée de lumière grâce à de larges baies vitrées et avec en son cœur un charmant patio fleuri, la Bibliothèque Jacques-Mourichon, inaugurée en 1979, s’ouvre sur deux niveaux.

Vous pourrez apprécier les collections destinées aux adultes mais également une section entièrement consacrée à la jeunesse.

Ce sont en tout environ 70 000 documents que vous pourrez découvrir à loisir. La Bibliothèque a la particularité d’abriter :

l’espace musique (quelque 8000 CD et DVD)

le rayon science-fiction pour les adultes

de la littérature anglo-saxonne et hispanophone en VO

un Fablab pour donner vie à toutes vos créations

Sont également à votre disposition tables de travail pour chercheurs, étudiants ou toute personne venant juste partager un moment dans nos murs. Est installé également un salon de lecture pour feuilleter, au calme, revues et quotidiens.

Enfin, des postes internet d’accès gratuit vous permettront de rester en contact avec amis et actualités.

Deux cabines d’autoformation sont également à votre disposition. Pour en savoir plus, veuillez cliquer ici.

Vous pourrez également y emprunter des liseuses pour une durée de 3 semaines. Elles sont disponibles à l’accueil.

Biblis en folie 2026

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