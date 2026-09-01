Informations pratiques

Vouneuil-sur-Vienne

Exposition interactive Qui a dérobé l’Omorto ?

Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 15:00:00

fin : 2026-10-16 18:30:00

Date(s) :

2026-09-30 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-07 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-14 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-21 2026-10-23 2026-10-24

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Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 59 64 mediatheque.vouneuil@grand-chatellerault.fr

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English : Exposition interactive Qui a dérobé l’Omorto ?

L’événement Exposition interactive Qui a dérobé l’Omorto ? Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne