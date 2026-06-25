Exposition Intervalles perméables d’Alexis Wong LOOLOOLOOK GALLERY Paris

À travers un ensemble inédit de sculptures et d’installations, Alexis Wong explore les relations entre organismes vivants, matériaux industriels et configurations spatiales. Bois flotté, cire d’abeille, résine, acier, soie ou fragments de porcelaine composent des formes ouvertes où croissance, transformation et coexistence se déploient dans un subtil équilibre entre nature et infrastructure. Inspirée notamment par la notion chinoise de shi (势), qui envisage l’espace comme un champ de forces et de relations,

l’artiste propose des œuvres poreuses et évolutives, invitant à repenser les liens entre les êtres, les objets et leur environnement.