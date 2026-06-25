UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Intervalles perméables d’Alexis Wong LOOLOOLOOK GALLERY Paris

Exposition Intervalles perméables d’Alexis Wong LOOLOOLOOK GALLERY Paris

Exposition Intervalles perméables d’Alexis Wong LOOLOOLOOK GALLERY Paris jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : LOOLOOLOOK GALLERY

Adresse : 12 rue de la Sourdière

Ville : 75001 Paris

Département : Ile de France

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif : gratuit

À travers un ensemble inédit de sculptures et d’installations, Alexis Wong explore les relations entre organismes vivants, matériaux industriels et configurations spatiales. Bois flotté, cire d’abeille, résine, acier, soie ou fragments de porcelaine composent des formes ouvertes où croissance, transformation et coexistence se déploient dans un subtil équilibre entre nature et infrastructure. Inspirée notamment par la notion chinoise de shi (势), qui envisage l’espace comme un champ de forces et de relations,
l’artiste propose des œuvres poreuses et évolutives, invitant à repenser les liens entre les êtres, les objets et leur environnement.

À voir aussi à Paris (Île-de-France)