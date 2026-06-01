Exposition Jean Dupas & Co. Le grand Art déco, Galerie des Beaux-Arts Bordeaux, Bordeaux

Exposition Jean Dupas & Co. Le grand Art déco 26 juin – 29 novembre Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Gironde

Tarif plein 8€ ; tarif réduit 4,50€ ; 2€ pour les étudiants de moins de 26 ans ; gratuit pour les moins de 18 ans et les personnes en situation de handicap ainsi que leur accompagnateur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T11:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-11-29T11:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:00:00+01:00

Peintre et décorateur, dessinateur et affichiste, Jean Dupas fut l’une des figures majeures de l’Art déco, en France comme aux États-Unis.

À travers un panorama riche et transdisciplinaire (peinture, sculpture, arts graphiques, céramique…), cette exposition invite à redécouvrir la carrière et l’œuvre de Dupas, mais aussi sa résonance chez ses contemporains. Sont ainsi évoqués ses compagnons de route et émules, rencontrés à Bordeaux, Rome et Paris : Alfred Janniot, Lili Boulanger, Robert Pougheon, Jean Despujols, Pierre-Henri Ducos de la Haille, Pierre-Albert Bégaud, Raphaël Delorme, André Caverne, Jean Dunand ou encore René Buthaud.

L’occasion ainsi de prolonger les célébrations nationales du centenaire de l’Exposition internationale de 1925, qui révéla Jean Dupas !

Une programmation culturelle accompagne l’exposition, à la manière d’une petite saison Art déco bordelaise – architecture, patrimoine, littérature, mode, poésie, musique, cinéma, œnologie – pour découvrir autrement l’artiste et son époque.

Exposition du 26 juin au 29 novembre 2026 à la Galerie des Beaux-Arts, place du Colonel Raynal à 200 mètres du musée.

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->Vernissages

Mercredi 24 juin 16h-17h30 pour les juniors de 7 à 15 ans et familles ! Entrée libre et goûter offert

Jeudi 25 juin 18h30-21h pour les adultes.

Galerie du musée des Beaux-Arts, entrée libre. Cocktail dans le jardin de la Mairie accompagné des Poèmes à l’oreille de Damien Tridant.

Toute la programmation en lien avec Jean Dupas & Co. Le grand Art déco, à retrouver sur le site web du musée : https://www.musba-bordeaux.fr/

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Commissariat : Sophie Barthélémy, commissaire générale, Margaux Wymbs, commissaire scientifique, Louis Deltour, commissaire associé.

Scénographie et graphisme : Agence Roll, scénographes et République Studio, conception graphique.

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Mécènes et partenaires : Château Kirwan, Fondation d’entreprise Philippine de Rothschild, TBM et FRAME (FRench American Museum Exchange).

Partenaires média : Libération, Connaissance des Arts, Sud Ouest et Ici Nouvelle-Aquitaine.

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Catalogue de l’exposition (35 €) et Album (9 €) publiés aux Éditions sans Égal

Galerie des Beaux-Arts Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.musba-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/MusBAbordeaux/;https://www.instagram.com/MusBA_bordeaux/;https://fr.linkedin.com/company/musee-des-beaux-arts-de-bordeaux [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/vernissage-junior-de-7-a-15-ans »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/vernissage?date=25-06-2026 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/poemes-a-loreille-0?date=25-06-2026 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/jean-dupas-co »}] La Galerie du musée des Beaux-Arts, édifiée en 1939, accueille les expositions temporaires du musée. La Galerie est ouverte pendant les expositions temporaires. Elle est ouverte de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).

Le MusBA est heureux de présenter la première rétrospective dédiée à l’artiste d’origine bordelaise Jean Dupas (1882-1964). Exposition Jean Dupas

Visuel : Jean Dupas, ‘Affiche pour le XVe Salon des Artistes décorateurs’, 1924, détail, Boulogne-Billancourt, Musée des Années Trente / MA-30, ADAGP Paris, 2026 © Musées de la ville de Boulogne Billancourt, photo : Henri Delage.