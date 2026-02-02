Exposition Jean-François LAGUIONIE

Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-10-16

Exposition des planches du film Slocum et moi par Jean-François Laguionie.

Invité par le Festival du Film d’animation des Villes Soeurs.

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Gratuit

Exposition des planches du film Slocum et moi par Jean-François Laguionie.

Invité par le Festival du Film d’animation des Villes Soeurs.

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Gratuit .

Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of plates from the film Slocum et moi by Jean-François Laguionie.

Invited by the Villes Soeurs Animation Film Festival.

Exhibition on view during media library opening hours.

Free

L’événement Exposition Jean-François LAGUIONIE Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS