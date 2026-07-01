Exposition – Jean-Kenta Gauthier, Jean-Kenta Gauthier, Paris

Informations pratiques

Exposition – Jean-Kenta Gauthier 12 septembre – 19 décembre Jean-Kenta Gauthier Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:30:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00

Fin : 2026-12-19T14:00:00+01:00 – 2026-12-19T19:30:00+01:00

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Jean-Kenta Gauthier 4 rue de la Procession 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France +33 1 42 49 69 56 https://jeankentagauthier.com https://www.instagram.com/jeankentagauthier/ [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] La galerie Jean-Kenta Gauthier représente des artistes internationaux dont les pratiques articulent poétique et politique à travers l’art conceptuel et la photographie, de l’installation au livre. Fondée en 2014, la galerie opère comme un laboratoire de recherche et d’expérimentation: elle accompagne la production des projets et crée les conditions de la rencontre entre une œuvre et son public. Son programme est présenté dans ses deux espaces parisiens ainsi qu’au sein d’institutions publiques et privées. En 2024, la galerie lance la collection de livres d’artistes JBE & JKG Books, en association avec JBE Books. La galerie participe aux foires Paris Photo et Art Basel, et est membre de Paris Gallery Map. Jean-Kenta siège au comité de sélection des galeries de Paris Photo. Métro Volontaires (M12)

Cette exposition s’inscrit au sein du parcours Photographie dans les galeries d’art, organisé par le Comité Professionnel des Galeries d’Art.

©Jean-Kenta Gauthier