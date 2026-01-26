Exposition Jean-Paul Schifrine et Gérard Damard Place de l’Hôtel de Ville Bressuire

Exposition Jean-Paul Schifrine et Gérard Damard

Place de l’Hôtel de Ville Galerie des Arcades Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06 2026-09-12 2026-09-13 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-26 2026-09-27 2026-10-03 2026-10-04

Exposition de Jean-Paul Schifrine et Gérard Damard présentée par Les Amis des Arts. .

Place de l’Hôtel de Ville Galerie des Arcades Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40 amis.desarts@orange.fr

