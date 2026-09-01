Exposition jeu Noir Polar Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours

Informations pratiques

Bonneuil-Matours

Exposition jeu Noir Polar

Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 15:00:00

fin : 2026-10-22 18:30:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26 2026-09-30 2026-10-01 2026-10-07 2026-10-08 2026-10-14 2026-10-15 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-31

.

Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 08 61 mediatheque.bonneuil@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition jeu Noir Polar

L’événement Exposition jeu Noir Polar Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2026-08-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne