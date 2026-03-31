Soirée jeux spécial polar, jeux d’enquête Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours
vendredi 9 octobre 2026 · Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours · Bonneuil-Matours
Informations pratiques
Bonneuil-Matours
Soirée jeux spécial polar, jeux d’enquête
Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 19:00:00
fin : 2026-10-09 21:00:00
Date(s) :
2026-10-09
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Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 08 61 mediatheque.bonneuil@grand-chatellerault.fr
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English : Soirée jeux spécial polar, jeux d’enquête
L’événement Soirée jeux spécial polar, jeux d’enquête Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2026-08-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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