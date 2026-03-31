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Soirée jeux spécial polar, jeux d’enquête Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours

vendredi 9 octobre 2026 · Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours · Bonneuil-Matours

Soirée jeux spécial polar, jeux d’enquête Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours
Adresse
Médiathèque Maurice Fombeure
Ville
86210 Bonneuil-Matours
Département
Vienne
Tarif

Bonneuil-Matours

Soirée jeux spécial polar, jeux d’enquête

Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 19:00:00
fin : 2026-10-09 21:00:00

Date(s) :
2026-10-09

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Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 08 61  mediatheque.bonneuil@grand-chatellerault.fr

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English : Soirée jeux spécial polar, jeux d’enquête

L’événement Soirée jeux spécial polar, jeux d’enquête Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2026-08-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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