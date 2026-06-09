Exposition Joris Infanti Galerie de la Fondation Solange Bertrand Nancy

Nancy

Exposition Joris Infanti

Galerie de la Fondation Solange Bertrand 13 Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-11 10:00:00

fin : 2026-08-29 17:00:00

Date(s) :

2026-06-11

La Fondation Solange Bertrand est ravie de vous présenter l’exposition de l’artiste plasticien Joris Infanti.

Nous vous invitons à y venir pour explorer les œuvres de l’artiste. Installations, graffitis non orthodoxes, toiles et volumes, collages sauvages, la mise en forme de ses œuvres recourt à différentes opérations de traitement et de manipulation et traverse des questions de supports, de surfaces et de matériaux.

Convoquant des univers où paysages mentaux, espaces réels et fictifs se rencontrent, ses créations faites de figurations libres tendent vers l’abstraction sans jamais l’atteindre et traduisent ainsi sa quête d’un langage universel.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 11 juin à partir de 18h30.

On vous attend nombreux !

Ouverture sur rendez-vous possible.Tout public

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Galerie de la Fondation Solange Bertrand 13 Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 20 28 42 18 contact@fondationsolangebertrand.org

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English :

The Solange Bertrand Foundation is delighted to present an exhibition by visual artist Joris Infanti.

We invite you to come and explore the artist?s work. From installations and unorthodox graffiti to canvases and volumes and wild collages, Infanti?s works are shaped by a variety of processing and manipulation operations, and involve questions of supports, surfaces and materials.

Invoking universes where mental landscapes, real and fictional spaces meet, his freely figurative creations tend towards abstraction without ever reaching it, and thus reflect his quest for a universal language.

The exhibition opening will take place on June 11 at 6.30pm.

We look forward to seeing you there!

Open by appointment only.

L’événement Exposition Joris Infanti Nancy a été mis à jour le 2026-05-30 par DESTINATION NANCY