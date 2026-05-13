Exposition Josselyn DAVID et Laura ORLHIAC Résidences d’artistes 2027 CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Pontmain

Informations pratiques

Pontmain

Exposition Josselyn DAVID et Laura ORLHIAC Résidences d’artistes 2027

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 8 bis, Rue de la Grange Pontmain Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-14 14:30:00

fin : 2027-04-07 17:00:00

Date(s) :

2027-03-14 2027-03-17 2027-03-18 2027-03-19 2027-03-21 2027-03-24 2027-03-25 2027-03-26 2027-03-28 2027-03-31 2027-04-01 2027-04-02 2027-04-04 2027-04-07 2027-04-08 2027-04-09 2027-04-11 2027-04-14 2027-04-15 2027-04-16

Chaque année, le centre d’art accueille deux artistes en résidence qui créent de nouvelles oeuvres présentées dans l’exposition de printemps.

Josselyn DAVID

À travers une variété de médium allant du vitrail au dessin, en passant par le tufetage, l’installation ou encore la sculpture, Josselyn David questionne le paysage. Il prend appui sur des récits personnels, enrichis par des enquêtes de terrain et des recherches en sciences naturelles et sociales. Il confronte le théâtre de la nature à celui de l’humain et interroge notre relation au vivant.

Laura ORLIHAC

La lumière constitue le coeur du travail de Laura Orlhiac modelée, façonnée, l’artiste la considère comme une matière à part entière . Cette lumière naît de la couleur, révélée par une succession de gestes répétitifs qui dialoguent avec la mécanique des fluides. Le ciel se révèle comme le sujet central de son travail. Il émane d’une observation attentive du paysage par l’artiste, mais aussi d’un dialogue avec l’histoire de l’art qui traverse son œuvre.*

//DÉCOUVRIR L’EXPOSITION//

14 mars > 02 mai

Mercredi > vendredi 14h30 > 17h00

Dimanche 14h30 > 17h30

Entrée libre · Gratuit

Apéro-rencontre

Jeudi 15 février · 18h30

Un moment convivial pour jeter un coup d’œil à un atelier d’artiste en pleine création.

Entrée libre · Gratuit

Vernissage

Vendredi 12 mars · 18h30

En présence des artistes

Entrée libre · Gratuit

LA visite guidée

Dimanche 11 avril · 15h30

Durée 45min · Gratuit

Atelier à partager · Coucher de soleil

Dimanche 11 avril . 10h >12h

Tout public (à partir de 4 ans) Enfants accompagnés uniquement

Gratuit · Réservation obligatoire

À l’instar de Laura Orlhiac, immortalisez votre plus beau coucher de soleil grâce au pixel art.

* Texte d’Élodie Derval .

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 8 bis, Rue de la Grange Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 08 29

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English :

Each year, the art center welcomes two artists in residence to create new works for the spring exhibition.

L’événement Exposition Josselyn DAVID et Laura ORLHIAC Résidences d’artistes 2027 Pontmain a été mis à jour le 2026-08-21 par Bocage Mayennais Tourisme