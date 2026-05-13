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Exposition Josselyn DAVID et Laura ORLHIAC Résidences d’artistes 2027 CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Pontmain

dimanche 14 mars 2027 · CENTRE D'ART CONTEMPORAIN · Pontmain

Informations pratiques

Début
dimanche 14 mars 2027
Fin
dimanche 14 mars 2027
Heure de début
14:30:00
Lieu
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
Adresse
8 bis, Rue de la Grange
Ville
53220 Pontmain
Département
Mayenne
Tarif

Pontmain

Exposition Josselyn DAVID et Laura ORLHIAC Résidences d’artistes 2027

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 8 bis, Rue de la Grange Pontmain Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-14 14:30:00
fin : 2027-04-07 17:00:00

Date(s) :
2027-03-14 2027-03-17 2027-03-18 2027-03-19 2027-03-21 2027-03-24 2027-03-25 2027-03-26 2027-03-28 2027-03-31 2027-04-01 2027-04-02 2027-04-04 2027-04-07 2027-04-08 2027-04-09 2027-04-11 2027-04-14 2027-04-15 2027-04-16

Chaque année, le centre d’art accueille deux artistes en résidence qui créent de nouvelles oeuvres présentées dans l’exposition de printemps.
Josselyn DAVID
À travers une variété de médium allant du vitrail au dessin, en passant par le tufetage, l’installation ou encore la sculpture, Josselyn David questionne le paysage. Il prend appui sur des récits personnels, enrichis par des enquêtes de terrain et des recherches en sciences naturelles et sociales. Il confronte le théâtre de la nature à celui de l’humain et interroge notre relation au vivant.

Laura ORLIHAC
La lumière constitue le coeur du travail de Laura Orlhiac modelée, façonnée, l’artiste la considère comme une matière à part entière . Cette lumière naît de la couleur, révélée par une succession de gestes répétitifs qui dialoguent avec la mécanique des fluides. Le ciel se révèle comme le sujet central de son travail. Il émane d’une observation attentive du paysage par l’artiste, mais aussi d’un dialogue avec l’histoire de l’art qui traverse son œuvre.*

//DÉCOUVRIR L’EXPOSITION//
14 mars > 02 mai
Mercredi > vendredi 14h30 > 17h00
Dimanche 14h30 > 17h30
Entrée libre · Gratuit

Apéro-rencontre
Jeudi 15 février · 18h30
Un moment convivial pour jeter un coup d’œil à un atelier d’artiste en pleine création.
Entrée libre · Gratuit

Vernissage
Vendredi 12 mars · 18h30
En présence des artistes
Entrée libre · Gratuit

LA visite guidée
Dimanche 11 avril · 15h30
Durée 45min · Gratuit

Atelier à partager ·  Coucher de soleil
Dimanche 11 avril . 10h >12h
Tout public (à partir de 4 ans) Enfants accompagnés uniquement
Gratuit · Réservation obligatoire
À l’instar de Laura Orlhiac, immortalisez votre plus beau coucher de soleil grâce au pixel art.

* Texte d’Élodie Derval   .

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 8 bis, Rue de la Grange Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 08 29 

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English :

Each year, the art center welcomes two artists in residence to create new works for the spring exhibition.

L’événement Exposition Josselyn DAVID et Laura ORLHIAC Résidences d’artistes 2027 Pontmain a été mis à jour le 2026-08-21 par Bocage Mayennais Tourisme

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