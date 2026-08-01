Informations pratiques

Pontmain

Randonnée de la Foire d’Automne à Pontmain

Pontmain Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Randonnée de la Foire d’Automne à Pontmain

Randonnée de la Foire d’Automne à Pontmain

L’association des Randonneurs du Bocage 53 vous propose une sortie sur les chemins de Pontmain.

Circuit autour de la cité mariale aux confins du Maine et de la Bretagne sur les rives de la Futaie, découverte historique et nature 9 km

Départ sur le site de la foire d’automne à 9h

Gratuit

Avant chaque sortie, en cas de modifications de dernière minute, consultez le blog randobocage.blogspot.com .

Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 6 77 96 12 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fall Fair Hike in Pontmain

L’événement Randonnée de la Foire d’Automne à Pontmain Pontmain a été mis à jour le 2026-08-21 par Bocage Mayennais Tourisme