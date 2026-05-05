Exposition « La cabane de nos rêves » à Montoire-sur-le Loir, Médiathèque Nef EuropaQuartier Marescot, Montoire-sur-le-Loir

Exposition « La cabane de nos rêves » à Montoire-sur-le Loir 5 – 30 mai Médiathèque Nef EuropaQuartier Marescot Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T00:00:00+02:00 – 2026-05-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-30T00:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Nouvelle exposition à découvrir dans votre médiathèque. Exposition « La cabane de nos rêves » à Montoire-sur-le Loir. Les maquettes représentées sont le fruit du travail des élèves du dispositif ULIS de l’école Pasteur-Montoire.

Médiathèque Nef EuropaQuartier Marescot 41800 Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir 41800 Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 72 72 60 »}]

Nouvelle exposition à découvrir dans votre médiathèque. Exposition « La cabane de nos rêves » à Montoire-sur-le Loir. Les maquettes représentées sont le fruit du travail des élèves du dispositif ULIS Exposition