Exposition : « La disparition », par le Pamela Artist-run Space, Pamela artist-run space, Nîmes

Informations pratiques

Exposition : « La disparition », par le Pamela Artist-run Space Samedi 19 septembre, 13h00 Pamela artist-run space Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Tout a commencé avec l’évocation, par Lucile Diacono, de céramiques en crise permanente. La terre collectée pour leur fabrication contenant de la chaux, ces œuvres demeurent, après cuisson, susceptibles de se briser à tout moment, sans que l’on puisse savoir ni quand ni où.

Cette volonté d’introduire, dans un processus de fabrication coûteux en temps, en énergie et en ressources, un facteur d’instabilité permanent renverse la question habituelle de la conservation des œuvres et de l’exigence de pérennité qui gouverne leur accumulation dans les musées.

Pamela artist-run space 6 bis rue Sainte Catherine, 30900 Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie https://www.facebook.com/pamelaartistrunspace/about Lieu culturelle innovant crée par 9 artistes plasticiens nîmois. Cet espace possède des salles d’expositions et des ateliers pour permettre aux artistes de s’exprimer. Chaque artiste reste indépendant, mais ils peuvent collaborer tous ensemble pour monter des expositions et des évènements.

Pamela in-the-run space collabore avec d’autre in-run-space mais permet également à d’autre artistes d’y faire des résidences.

Tout a commencé avec l’évocation, par Lucile Diacono, de céramiques en crise permanente. La terre collectée pour leur fabrication contenant de la chaux, ces œuvres demeurent, après cuisson, de se à …