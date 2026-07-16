Exposition La Gascogne de Daniel Maigné : une sélection de photographies issue de la collection départementale au Musée du paysan gascon de Toujouse, Musée du Paysan gascon de Toujouse, Toujouse

Informations pratiques

Exposition La Gascogne de Daniel Maigné : une sélection de photographies issue de la collection départementale au Musée du paysan gascon de Toujouse Samedi 10 juillet 2027, 10h00, 14h00 Musée du Paysan gascon de Toujouse Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-10T10:00:00+02:00 – 2027-07-10T12:30:00+02:00

Fin : 2027-07-10T14:00:00+02:00 – 2027-07-10T19:00:00+02:00

ExpositionLa Gascogne de Daniel Maigné: une sélection de photographies issue de la collection départementale

Du samedi 10 juillet au dimanche 29 août 2027

Le centre patrimonial départemental, CDPM32/Abbaye de Flaran, s’associe à un des musées du réseau pour présenter à l’occasion du Bicentenaire une sélection de photographies issues de la collection départementale.

Le musée du paysan gascon conserve et met en valeur plus de 5000 objets témoins de la vie rurale d’autrefois dans le Gers. À travers un parcours abrité et accessible à tous, le visiteur plonge dans les savoir-faire artisanaux, la culture de la vigne, l’histoire du monde agricole, mais aussi dans l’intimité des habitats gascons. Chaque espace recrée une atmosphère, un geste, une voix du passé.

En écho aux collections du musée, cette exposition présentera une sélection de photographies de Daniel MAIGNÉ dédiées à la Gascogne aujourd’hui issues du fonds de la collection départementale.

Daniel MAIGNÉ (né en 1956) est à l’initiative du cycle annuel d’expositions dédié à la ruralité, intituléLa profondeur des champsmis en place depuis 16 ans à l’abbaye de Flaran.

Daniel Maigné est établi photographe professionnel depuis 1981, basé en Gascogne et à Paris.

Une bourse de la région Midi-Pyrénées (1990) le conduit à restituer une tradition bien ancrée dans le territoire : le rugby. L’engagement du regard, reflet de celui des joueurs, donne naissance à Carrés : Ovale (exposition itinérante et livre, éd. Subervie, 1998). Son territoire sensible s’exprime ensuite dans des travaux qui témoignent d’une perception fine des choses :

l’expression pudique et douce des liens familiaux dans Vents d’Autan (exposition itinérante et livre, éd. CRP Nord Pas-de-Calais, 2001), des fragments de ruralité comme expression d’un tout pour La Profondeur des Champs (cycle d’expositions et de catalogues, éd. Conservation du Patrimoine du Gers, 2009), les variations de lumière, l’écoulement du temps dans la série Cathédrale/Salutations (exposition et leporello, poème de R. Safon, éd Moli de la Mola, 2014), la contemplation précise du relief des Pyrénées dans les Panoramas français (2007) et iberique (2009), leporellos pour lesquels l’activité d’éditeur double celle d’auteur.

Ses travaux ont été exposés par de nombreux lieux référents de la photographie créative en France (Arles, Douchy, Evry, Lannion, La Rochelle, Le Mans, Lyon, Mougins, Orthez, Quimper, Toulouse, Paris), à l’étranger (Australie, Brésil, Espagne, Japon, Taiwan), ainsi que par les espaces culturels gersois.

Plus d’informations :

www.museepaysangascon.fr

www.abbayedeflaran.fr

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Musée du Paysan gascon de Toujouse  832-1 Route du musée, 32240 Toujouse Toujouse 32240 Gers Occitanie 05 62 09 18 11 https://www.museepaysangascon.fr/ https://www.instagram.com/museepaysan;https://www.facebook.com/museedupaysangascon [{« link »: « http://www.museepaysangascon.fr »}, {« link »: « http://www.abbayedeflaran.fr »}] Entre Nogaro et Barbotan-les-Thermes, au cœur du Bas-Armagnac, le Musée du Paysan Gascon vous accueille dans un ancien domaine agricole typique de la Gascogne.

Ici, le patrimoine rural du Gers n’est pas figé derrière des vitrines : il se vit, se partage et se transmet.

À travers un parcours abrité et accessible à tous, vous découvrez un quotidien d’autrefois fait de gestes simples, de savoir-faire oubliés et d’émotions familières. Chaque pièce, chaque outil, chaque maison raconte une histoire : celle des hommes et des femmes qui ont façonné ce territoire.

Le musée vous invite à marcher dans les pas du tisserand, à écouter les récits d’un bal gascon, à frôler les murs en torchis de la maison du brassier, à vous émerveiller devant les alambics de l’armagnac.

Plus qu’un lieu d’exposition, c’est un espace de vie où se croisent culture gasconne, langue occitane, traditions paysannes et transmission vivante. Animations, démonstrations, contes et rencontres rythment les saisons et font de ce musée un lieu profondément ancré dans son territoire. Parking à proximité

Exposition La Gascogne de Daniel Maigné : une sélection de photographies issue de la collection départementale

© CDPM32/Flaran, collection départementale de photographies, D.Maigné