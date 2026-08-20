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Exposition : « La Grange », atelier musée du peintre Gaston Thiéry, La Grange, atelier musée de Gaston Thiéry, Fresselines

samedi 19 septembre 2026 · La Grange, atelier musée de Gaston Thiéry · Fresselines

Exposition : « La Grange », atelier musée du peintre Gaston Thiéry, La Grange, atelier musée de Gaston Thiéry, Fresselines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Grange, atelier musée de Gaston Thiéry
Adresse
6 rue Léon Detroy, 23450 Fresselines
Ville
23450 Fresselines
Département
Creuse
Tarif
Gratuit.

Exposition : « La Grange », atelier musée du peintre Gaston Thiéry 19 et 20 septembre La Grange, atelier musée de Gaston Thiéry Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

️ Pratiquant toute forme d’art : peinture, dessin, cartons de tapisseries, décor de théâtre, et également comédien, Gaston Thiéry (1922-2013) est intimement lié au bouillonnement artistique de Fresselines.

Peintre pleinairiste, dans la continuité de l’École de Crozant, il a fait connaître les paysages de la vallée de la Creuse au-delà des frontières, ses œuvres étant présentes dans des collections publiques et privées en France et à l’étranger, notamment aux États-Unis et au Japon.
Venez découvrir, avec la collection de tableaux, tapisseries d’Aubusson, croquis originaux, et le film « Naissance d’un tableau », l’univers lumineux et poétique de Gaston Thiéry, présenté par son petit-fils, Pierre Souverain.

La Grange, atelier musée de Gaston Thiéry 6 rue Léon Detroy, 23450 Fresselines Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine https://lesamisdefresselinesencreuse.org/les-pleinairistes/
### ** ️ Pratiquant toute forme d’art : peinture, dessin, cartons de tapisseries, décor de théâtre, et également comédien, Gaston Thiéry (1922-2013) est intimement lié au bouillonnement artistique a…

© NC – Gaston Thiéry, Matinée de mars à La Renauchat, 1992.

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