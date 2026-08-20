Exposition : « La Grange », atelier musée du peintre Gaston Thiéry, La Grange, atelier musée de Gaston Thiéry, Fresselines
samedi 19 septembre 2026 · La Grange, atelier musée de Gaston Thiéry · Fresselines
Informations pratiques
Exposition : « La Grange », atelier musée du peintre Gaston Thiéry 19 et 20 septembre La Grange, atelier musée de Gaston Thiéry Creuse
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
️ Pratiquant toute forme d’art : peinture, dessin, cartons de tapisseries, décor de théâtre, et également comédien, Gaston Thiéry (1922-2013) est intimement lié au bouillonnement artistique de Fresselines.
Peintre pleinairiste, dans la continuité de l’École de Crozant, il a fait connaître les paysages de la vallée de la Creuse au-delà des frontières, ses œuvres étant présentes dans des collections publiques et privées en France et à l’étranger, notamment aux États-Unis et au Japon.
Venez découvrir, avec la collection de tableaux, tapisseries d’Aubusson, croquis originaux, et le film « Naissance d’un tableau », l’univers lumineux et poétique de Gaston Thiéry, présenté par son petit-fils, Pierre Souverain.
La Grange, atelier musée de Gaston Thiéry 6 rue Léon Detroy, 23450 Fresselines Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine https://lesamisdefresselinesencreuse.org/les-pleinairistes/
### ** ️ Pratiquant toute forme d’art : peinture, dessin, cartons de tapisseries, décor de théâtre, et également comédien, Gaston Thiéry (1922-2013) est intimement lié au bouillonnement artistique a…
© NC – Gaston Thiéry, Matinée de mars à La Renauchat, 1992.
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