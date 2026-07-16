[Exposition] La jeune fille au chevreau, une histoire nîmoise par Patrice Loubon, Nemausus I, Nîmes

Informations pratiques

[Exposition] La jeune fille au chevreau, une histoire nîmoise par Patrice Loubon Samedi 19 septembre, 14h00 Nemausus I Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

« L’Histoire de la Battue », peinture de Gérard Lattier, a profondément marqué Patrice Loubon.

La sculpture de Marcel Courbier, artiste nîmois, « La Jeune Fille au chevreau », fut installée dans les Jardins de la Fontaine, puis partiellement mutilée en 1942. Enlevée en 1944, elle disparaît ensuite, et il n’en subsiste aujourd’hui qu’une copie en bronze de taille réduite, produite en 1943 et conservée au musée des Beaux-Arts.

Mais qui était le modèle ? Elle se nommait Marcelle Battut, une jeune Nîmoise de 17 ans. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle aurait fréquenté les dirigeants nazis présents à Nîmes. Tondue puis exécutée à la Libération, elle fut accusée d’avoir entretenu une relation avec un officier allemand.

Mais, par la suite, des informations, ou des rumeurs, ont émergé. Était-elle coupable ?

Nemausus I Cours Nemausus, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie 07 68 46 07 45 http://bienvenue-a-bord.overblog.com/ Dans ce projet expérimental, l’architecte Jean Nouvel a prouvé que l’habitat social pouvait être synonyme de qualité architecturale en créant deux structures horizontales évoquant la forme d’un navire.

« L’Histoire de la Battue », peinture de Gérard Lattier, a profondément marqué Patrice Loubon.