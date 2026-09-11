Exposition : la maison Giffard inspire un collectif d’étudiants designers, Annexe Giffard (École Supérieure d’Art et de Design TALM), Angers

Informations pratiques

Exposition : la maison Giffard inspire un collectif d’étudiants designers 19 et 20 septembre Annexe Giffard (École Supérieure d’Art et de Design TALM) Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette année, le collectif Décor&Scénographie est invité par l’école à penser une exposition mettant en lumière le patrimoine de la famille Giffard. Le collectif D&S questionne l’espace, sa mise en scène et sa transformation par la scénographie et le décor. Les jeunes designers exposeront des créations originales spécialement pensées pour les Journées du patrimoine en écho avec l’histoire de la maison Giffard.

Entreprise familiale, historique et emblématique du territoire angevin, le fabricant de liqueurs avait installé sa distillerie en 1897 au 25, rue Paul Bert, devenue aujourd’hui des ateliers à disposition des élèves.

Annexe Giffard (École Supérieure d’Art et de Design TALM) 25 bis rue Paul Bert, 49100 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire 0272798690 http://esad-talm.fr « Giffard » est un des 4 bâtiments qui constituent l’école des beaux-arts angevine, de part son passé de distillerie de la célèbre firme Giffard. Entrée par la rue Paul Bert ou le Parc d’Olonne

Cette année, le collectif Décor&Scénographie est invité par l’école à penser une exposition mettant en lumière le patrimoine de la famille Giffard. Le collectif D&S questionne l’espace, sa mise en et…

©Victor Chaplais