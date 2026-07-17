Exposition « La Méditerranée dans la collection de la Ville », Hôtel de Ville, Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Exposition « La Méditerranée dans la collection de la Ville » Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel de Ville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

En écho à la Saison Méditerranée, cette exposition présentera une sélection d’oeuvres autour de cette thématique, issues de la collection Musée de France de la Ville (Pablo Picasso, Fernand Léger…). Un focus sera également proposé sur les peintures murales de la salle du Bureau municipal, réalisées par l’artiste marseillais Jean Julien.

À découvrir dans la salle du Milieu et dans la salle du Bureau municipal (1er étage).

Hôtel de Ville 7 place de la République 93406 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Exposition « La Méditerranée dans la collection de la Ville »

Fernand Léger, Femmes au perroquet, collection Musée de France, photo A. Monsalve, Ville de Saint-Ouen-sur-Seine.