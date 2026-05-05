Exposition LA SCIENCE À LA POURSUITE DU CRIME. ALPHONSE BERTILLON, PIONNIER DES EXPERTS POLICIERS BFM Centre-ville (hall) Limoges

Limoges

Exposition LA SCIENCE À LA POURSUITE DU CRIME. ALPHONSE BERTILLON, PIONNIER DES EXPERTS POLICIERS

BFM Centre-ville (hall) 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 10:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-05-07

En partenariat avec l’association Vins Noirs, venez découvrir l’exposition La science à la poursuite du crime. Alphonse Bertillon, pionnier des experts policiers . Riche d’objets et de sources de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, l’exposition transporte le visiteur au cœur de cette nouvelle logique policière fondée sur l’exploitation méthodique d’indices les plus infimes et des nombreuses controverses que son essor va aussi rapidement fait naître. .

BFM Centre-ville (hall) 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

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English : Exposition LA SCIENCE À LA POURSUITE DU CRIME. ALPHONSE BERTILLON, PIONNIER DES EXPERTS POLICIERS

L’événement Exposition LA SCIENCE À LA POURSUITE DU CRIME. ALPHONSE BERTILLON, PIONNIER DES EXPERTS POLICIERS Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole