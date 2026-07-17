Exposition « La terre, un grand cru(e) », Les Bons Restes, Reims

Informations pratiques

Exposition « La terre, un grand cru(e) » Samedi 19 septembre, 14h00 Les Bons Restes Marne

Accessible après la visite guidée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Accessible en visite libre après la visite guidée, l’exposition La terre, un grand cru(e), conçue par l’association _Des idées plein la terre_, en partenariat avec la Maison de l’architecture Champagne-Ardenne, retrace l’histoire de la construction en terre crue dans le monde. Elle présente les propriétés de ce matériau, les techniques et la place de l’humain face aux enjeux actuels.

Les Bons Restes 16 rue Pierre Maitre 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est http://www.lesbonsrestes.fr https://www.facebook.com/bonsrestes/ Tiers-lieuses, Les Bons Restes est un espace collectif de partage et de sensibilisation à l’alimentation durable. Il est destiné à favoriser les échanges et renforcer le lien social. Notre conviction est de (re)donner à chacun·e le pouvoir d’agir sur son alimentation de façon ludique, gourmande et conviviale, tout en faisant la promotion d’un modèle alimentaire plus vertueux et juste socialement. Parking à vélo en intérieur, accès bus parking voiture gratuit en extérieur dans la rue, accès par bus n°9 (direction Boutreau – arrêt Pont Saint Brice) et n°3 (direction Maurencienne – arrêt Belgique)

Accessible en visite libre après la visite guidée, l’exposition _La terre, un grand cru(e)_, conçue par l’association _Des idées plein la terre_ en partenariat avec la Maison de l’architecture de la…

© Les bon restes