Exposition La vie et l’œuvre de Paul Cezanne Bastide du Parc Jourdan Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Exposition La vie et l’œuvre de Paul Cezanne

Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026 de 10h à 18h. Bastide du Parc Jourdan 8bis avenue Jules Ferry Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Li Balaire Dóu Rèi Reinié organise, à l’occasion des 120 ans de la mort de Paul Cezanne, une exposition à l’Oustau de Provence. Nous cheminerons sur les pas de Cezanne à travers 66 tableaux.

Sa famille, son enfance, son parcours scolaire et ses loisirs seront évoqués. Vous pourrez, toujours à travers des cadres, parcourir son oeuvre du Jas de Bouffan à l’atelier des Lauves en passant par la montagne Sainte Victoire.

Le tout dans un environnement fait pour recevoir de belle exposition avec son nouvel éclairage La Bastide du Parc Jourdan. .

Bastide du Parc Jourdan 8bis avenue Jules Ferry Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 64 46 05 bernard.hugues3@wanadoo.fr

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English :

To mark the 120th anniversary of Paul Cezanne?s death, Li Balaire Dóu Rèi Reinié is organizing an exhibition at the Oustau de Provence. We follow in Cezanne?s footsteps through 66 paintings.

L’événement Exposition La vie et l’œuvre de Paul Cezanne Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence