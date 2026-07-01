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AGENDA · Saint-Ilpize

Exposition La vigne dans la vallée de la Ribeyre Tradition et Renouveau Saint-Ilpize

vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Ilpize

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Adresse
chapelle castrale
Ville
43380 Saint-Ilpize
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Ilpize

Exposition La vigne dans la vallée de la Ribeyre Tradition et Renouveau

chapelle castrale Saint-Ilpize Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-07-24

Exposition organisée par Les Amis de Saint-Ilpize
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chapelle castrale Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 44 38 

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English :

Exhibition organized by Les Amis de Saint-Ilpize

L’événement Exposition La vigne dans la vallée de la Ribeyre Tradition et Renouveau Saint-Ilpize a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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