Informations pratiques

Saint-Ilpize

Exposition La vigne dans la vallée de la Ribeyre Tradition et Renouveau

chapelle castrale Saint-Ilpize Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-24

Exposition organisée par Les Amis de Saint-Ilpize

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chapelle castrale Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 44 38

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English :

Exhibition organized by Les Amis de Saint-Ilpize

L’événement Exposition La vigne dans la vallée de la Ribeyre Tradition et Renouveau Saint-Ilpize a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne