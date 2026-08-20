Exposition : « la voix de nos campa(g)nes », Collégiale Sainte-Croix, Loudun
samedi 19 septembre 2026 · Collégiale Sainte-Croix · Loudun
Informations pratiques
Exposition : « la voix de nos campa(g)nes » 19 et 20 septembre Collégiale Sainte-Croix Vienne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition sur le patrimoine campanaire Loudunais
Collégiale Sainte-Croix Place Sainte-Croix, 86200 Loudun Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 98 62 00 http://www.ville-loudun.fr Après avoir été vendu à la Révolution comme bien national, ce superbe édifice roman fondé en 1062, a été doté d’une charpente métallique provenant de l’exposition universelle de 1889 et a servi de marché couvert jusqu’en 1991. Le chœur roman majestueux et les peintures murales de la fin du XIIIe siècle servent aujourd’hui d’écrin à des expositions et à des concerts.
Exposition sur le patrimoine campanaire Loudunais
©ville de Loudun
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