Exposition L’abbaye du Ronceray : mémoire de femmes, mémoire de pierres, Repaire Urbain, Angers

Informations pratiques

Exposition L’abbaye du Ronceray : mémoire de femmes, mémoire de pierres 19 et 20 septembre Repaire Urbain Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En 1028, Hildegarde, comtesse d’Anjou, fonde à Angers une abbaye de femmes. Les abbesses successives vont faire du Ronceray une des abbayes les plus puissantes de l’Anjou. L’exposition permet de se plonger dans presque 1000 ans d’histoire, entre innovations architecturales et décors exceptionnels.

Repaire Urbain 35 Boulevard du roi-René, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 59 65 https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/patrimoine/le-repaire-urbain-ru/index.html Le Repaire Urbain accueille trois services municipaux (Angers Patrimoines, l’Artothèque et les Archives patrimoniales) et propose toute l’année des expositions, animations et rencontres autour de la création artistique contemporaine, de l’histoire et du patrimoine angevins.

Exposition du RU-Repaire Urbain

© Angers Patrimoine_Exposition Ronceray