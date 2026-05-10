Exposition « L’abolition de la peine de mort : un combat universel », Bibliothèque universitaire, Belfort

Informations pratiques

Exposition « L’abolition de la peine de mort : un combat universel » Samedi 19 septembre, 10h00 Bibliothèque universitaire Territoire de Belfort

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

L’abolition de la peine de mort : un combat universel

Cette exposition retrace l’évolution du regard porté sur la peine de mort, de la dernière exécution publique à Belfort en 1905 aux mobilisations internationales actuelles pour son abolition.

La visite commentée sera animée par les Archives départementales du Territoire de Belfort, ainsi que par des représentants d’Amnesty International.

Samedi de 10 h à 12 h

Tout public

Exposition visible jusqu’au 17 octobre, du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h.

Bibliothèque universitaire Faubourg des Ancêtres, 90000 Belfort Belfort 90000 Centre Ville – faubourg de Montbéliard Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

L’abolition de la peine de mort : un combat universel

© Bibliothèque Universitaire de Belfort