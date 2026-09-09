Exposition : l’aéroport du Touquet-Paris-Plage, une histoire entre ciel et terre, Aéroport International Le Touquet-Elizabeth II, Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Exposition : l’aéroport du Touquet-Paris-Plage, une histoire entre ciel et terre 19 et 20 septembre Aéroport International Le Touquet-Elizabeth II Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’AÉROPORT DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, UNE HISTOIRE ENTRE CIEL ET TERRE

Plongez dans 90 ans d’histoire à travers une exposition retraçant les grandes étapes, les personnalités et les moments qui ont marqué la vie de l’aéroport.

Samedi et dimanche, 10h à 18h | Ouvert à tous, en continu | Sans réservation | Gratuit | Renseignements au 03 21 06 72 00 | RDV : Aéroport du Touquet, avenue de l’Aéroport, dans le hall de l’aérogare.

Aéroport International Le Touquet-Elizabeth II avenue de l’aéroport, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France

L’AÉROPORT DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, UNE HISTOIRE ENTRE CIEL ET TERRE

© Aéroport international Le Touquet – Elizabeth II