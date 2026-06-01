Exposition « L’archéologie en Bretagne », Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais
Exposition « L’archéologie en Bretagne », Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais samedi 13 juin 2026.
Exposition « L’archéologie en Bretagne » 13 et 14 juin Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00
L’archéologie en Bretagne se dévoile ! Ne manquez pas cette exposition du SRA (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne – Service régional de l’archéologie) qui met en lumière le patrimoine archéologique breton et les étapes clés de la recherche régionale.
Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien 43 avenue Carnot, 56 360 Le Palais Le Palais 56360 Morbihan Bretagne
L’archéologie en Bretagne se dévoile ! Ne manquez pas cette exposition du SRA (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne – Service régional de l’archéologie) qui met en lumière le et…
© Inrap
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