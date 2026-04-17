Exposition L’art et la matière La Maison d’Inès Baccarat
Exposition L’art et la matière La Maison d’Inès Baccarat vendredi 1 mai 2026.
Baccarat
Exposition L’art et la matière
La Maison d’Inès 47 Rue Sainte Catherine Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 14:00:00
fin : 2026-05-31 20:00:00
Date(s) :
2026-05-01
La Maison d’Inès accueille pour la 1ère fois, une exposition intitulée L’Art et la matière . L’occasion pour vous de découvrir ce lieu magnifique et d’apprécier les œuvres des artistes qui seront exposées. Plusieurs artistes talentueux sont ainsi mises à l’honneur peintres, céramistes et sculpteurs.
Exposition visible gratuitement du 1er au 31 mai 2026, de 14h à 20h.Tout public
0 .
La Maison d’Inès 47 Rue Sainte Catherine Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 17 08 10 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the 1st time, La Maison d’Inès is hosting an exhibition entitled L’Art et la matière . An opportunity for you to discover this magnificent place and appreciate the works of the artists on display. Several talented artists will be honored: painters, ceramists and sculptors.
Free admission from May 1 to 31, 2026, from 2 pm to 8 pm.
L’événement Exposition L’art et la matière Baccarat a été mis à jour le 2026-04-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
À voir aussi à Baccarat (Meurthe-et-Moselle)
- On joue chez vous! Voix d’enfants Salle des Fêtes Baccarat 24 avril 2026
- Circuit de la Roche du Serpent Baccarat Meurthe-et-Moselle 1 mai 2026
- Circuit du terrain de manoeuvre Baccarat Meurthe-et-Moselle 1 mai 2026
- Visite guidée de la ville de Baccarat Baccarat Meurthe-et-Moselle 1 mai 2026
- Circuit vélo Baccarat jeu de piste Baccarat Meurthe-et-Moselle 1 mai 2026