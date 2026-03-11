Expôsition Laurent DURIEUX, Mirages Espace Saint Louis Bar-le-Duc

Expôsition Laurent DURIEUX, Mirages

Espace Saint Louis 7 Rue François de Guise Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-10-31 18:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-09-01

Sérigraphies Originales de Laurent Durieux

Sérigraphies de Laurent Durieux, créations originales inspirées par des films cultes fantastiques, de science-fiction ou d’horreur et par les grands classiques de Hitchcock, Tarantino, Spielberg, Coppola…

Laurent Durieux, né en 1970 en Belgique, est un illustrateur et affichiste renommé, spécialisé dans la création d’affiches alternatives de films cultes. Passionné de dessin et de bande dessinée dès son enfance, il décide très tôt de poursuivre une carrière dans le graphisme. Depuis 1994, il travaille en tant que designer indépendant, mais c’est en se consacrant aux sérigraphies de cinéma qu’il trouve véritablement sa voie.

Laurent Durieux, né en 1970 en Belgique, est un illustrateur et affichiste renommé, spécialisé dans la création d’affiches alternatives de films cultes. Passionné de dessin et de bande dessinée dès son enfance, il décide très tôt de poursuivre une carrière dans le graphisme. Depuis 1994, il travaille en tant que designer indépendant, mais c’est en se consacrant aux sérigraphies de cinéma qu’il trouve véritablement sa voie.

En 2011, son affiche François à l’Américaine, réalisée pour une exposition en hommage au réalisateur Jacques Tati, attire l’attention de plusieurs galeries et éditeurs américains, notamment la galerie Mondo basée à Austin, au Texas. Cette collaboration lui permet de créer des affiches alternatives pour des films emblématiques tels que Apocalypse Now, Les Oiseaux, Shining et Les Dents de la mer.

Son travail est salué par des réalisateurs de renom, dont Francis Ford Coppola, Steven Spielberg et Paul Thomas Anderson. En 2019, il publie un artbook intitulé Mirages tout l’art de Laurent Durieux, préfacé par Coppola, qui souligne la qualité exceptionnelle de ses œuvres.Tout public

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Espace Saint Louis 7 Rue François de Guise Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 55 00 55expressions@orange.fr

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English :

Original serigraphs by Laurent Durieux

Laurent Durieux silkscreen prints, original creations inspired by cult fantasy, science-fiction and horror films, and by the great classics by Hitchcock, Tarantino, Spielberg, Coppola…

Laurent Durieux, born in Belgium in 1970, is a renowned illustrator and poster artist, specializing in the creation of alternative posters for cult films. Passionate about drawing and comics from an early age, he decided to pursue a career in graphic design. Since 1994, he has worked as a freelance designer, but it was when he devoted himself to cinema screenprints that he really found his calling.

Laurent Durieux, born in Belgium in 1970, is a renowned illustrator and poster artist, specializing in the creation of alternative posters for cult films. Passionate about drawing and comics from an early age, he decided to pursue a career in graphic design. Since 1994, he has worked as a freelance designer, but it was when he devoted himself to cinema screenprints that he really found his calling.

In 2011, his poster François à l?Américaine, created for an exhibition in tribute to film director Jacques Tati, attracted the attention of several American galleries and publishers, including the Austin, Texas-based Mondo Gallery. This collaboration enabled him to create alternative posters for iconic films such as Apocalypse Now, Les Oiseaux, Shining and Jaws.

His work is praised by renowned directors including Francis Ford Coppola, Steven Spielberg and Paul Thomas Anderson. In 2019, he publishes an artbook entitled Mirages: tout l?art de Laurent Durieux, with a preface by Coppola, highlighting the exceptional quality of his work.

L’événement Expôsition Laurent DURIEUX, Mirages Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-03-11 par OT SUD MEUSE