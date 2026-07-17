Exposition : L’aventure «SunTrip Maroc»: Mobilité et nouveaux imaginaires, Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design, Sèvres

Informations pratiques

Exposition : L’aventure «SunTrip Maroc»: Mobilité et nouveaux imaginaires 19 et 20 septembre Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À quelques pas de l’Île Seguin, berceau de l’épopée industrielle de Renault, le JAD renoue avec l’innovation et les transports en explorant les mobilités douces par l’énergie solaire.

Le projet Supercycle : Présentation du véhicule intermédiaire conçu par le designer Jean Dard et Loïse Lyonnet. Ce prototype hybride (mi-vélo, mivoiture électrique) est capable de parcourir 200 km par jour grâce à l’énergie solaire.

L’aventure “Sun Trip Maroc” : est une aventure solaire initiée par Florian Bailly. Elle réunissait cette année au Maroc quinze participantes et participants internationaux à bord de véhicules dotés de panneaux solaires.

Exposition en libre accès et test du véhicule, en présence des deux designers à l’origine du projet.

Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design 6 grande rue 92310 Sèvres Sèvres 92310 Les Bruyères Hauts-de-Seine Île-de-France http://le-jad.fr Depuis septembre 2022, le JAD, Jardin des métiers d’Art et du Design offre aux professionnels un lieu unique de création et d’émulation, dans les bâtiments classés Monument historiques de l’ancienne école nationale de céramique de Sèvres. Une vingtaine d’ateliers, un lieu d’exposition ainsi que des espaces collectifs de travail et d’échanges formeront le creuset propice à la création en collaboration, à l’innovation, à la transmission et à la promotion des savoir-faire. Métro

Ligne 9

Station Pont de Sèvres (sortie n°2)

Parking

Parkings de la gare du tramway et de l’entrée du Parc de Saint-Cloud

Tramway

T2

Arrêt Musée de Sèvres

Bus

169, 171, 179, 426

Arrêt Pont de Sèvres

Exposition « L’aventure «SunTrip Maroc» : Mobilité et nouveaux imaginaires »

©Loise Lyonnet & Jean Dard