Exposition | LE BESTIAIRE Creil
Exposition | LE BESTIAIRE Creil mardi 23 juin 2026.
Creil
Exposition | LE BESTIAIRE
101 Rue Jean-Baptiste Carpeaux Creil Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 14:00:00
fin : 2026-06-29 17:00:00
Date(s) :
2026-06-23
Rendez-vous du 23 juin au 29 août pour découvrir l’exposition des élèves Le Bestiaire dans la galerie de l’Espace Matisse.
Guidés par les différents enseignants, les élèves de l’Espace Matisse ont exploré tout au long de l’année le thème du bestiaire, entre observation, imaginations et interprétations du monde animal.
À travers la gravure, la sculpture, la céramique, le dessin, la peinture, la photographie, le textile, la bande dessinée, les élèves donnent vie à un univers où l’animal devient source d’inspiration.
Gratuit, accès libre du mardi au samedi de 14h à 17h
Renseignements au 03 44 24 96 92
Rendez-vous du 23 juin au 29 août pour découvrir l’exposition des élèves Le Bestiaire dans la galerie de l’Espace Matisse.
Guidés par les différents enseignants, les élèves de l’Espace Matisse ont exploré tout au long de l’année le thème du bestiaire, entre observation, imaginations et interprétations du monde animal.
À travers la gravure, la sculpture, la céramique, le dessin, la peinture, la photographie, le textile, la bande dessinée, les élèves donnent vie à un univers où l’animal devient source d’inspiration.
Gratuit, accès libre du mardi au samedi de 14h à 17h
Renseignements au 03 44 24 96 92 .
101 Rue Jean-Baptiste Carpeaux Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 96 92 espace.matisse@mairie-creil.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us from June 23 to August 29 to discover the student exhibition “Le Bestiaire” at the Espace Matisse gallery.
Guided by their various teachers, the students at Espace Matisse have spent the entire year exploring the theme of the bestiary, combining observation, imagination, and interpretations of the animal world.
Through printmaking, sculpture, ceramics, drawing, painting, photography, textiles, and comics, the students bring to life a world where animals serve as a source of inspiration.
Free admission, open Tuesday through Saturday from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
For more information, call 03 44 24 96 92
L’événement Exposition | LE BESTIAIRE Creil a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Creil Sud Oise
À voir aussi à Creil (Oise)
- Semaine du beau bien bon Esplanade de la Fraternité Creil 23 juin 2026
- Brocante et Fête du Centre Georges Brassens Esplanade de la Fraternité Creil 27 juin 2026
- Concert | Récital des C4 Creil 27 juin 2026
- Rouher Quartier d’été | Lumière sur les histoires du plateau Rouher Esplanade de la Fraternité Creil 6 juillet 2026
- Animations estivales | Creil c’est l’été Creil 11 juillet 2026