Exposition | LE BESTIAIRE Creil

Creil

Exposition | LE BESTIAIRE

101 Rue Jean-Baptiste Carpeaux Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 14:00:00

fin : 2026-06-29 17:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Rendez-vous du 23 juin au 29 août pour découvrir l’exposition des élèves Le Bestiaire dans la galerie de l’Espace Matisse.

Guidés par les différents enseignants, les élèves de l’Espace Matisse ont exploré tout au long de l’année le thème du bestiaire, entre observation, imaginations et interprétations du monde animal.

À travers la gravure, la sculpture, la céramique, le dessin, la peinture, la photographie, le textile, la bande dessinée, les élèves donnent vie à un univers où l’animal devient source d’inspiration.

Gratuit, accès libre du mardi au samedi de 14h à 17h

Renseignements au 03 44 24 96 92

Rendez-vous du 23 juin au 29 août pour découvrir l’exposition des élèves Le Bestiaire dans la galerie de l’Espace Matisse.

Guidés par les différents enseignants, les élèves de l’Espace Matisse ont exploré tout au long de l’année le thème du bestiaire, entre observation, imaginations et interprétations du monde animal.

À travers la gravure, la sculpture, la céramique, le dessin, la peinture, la photographie, le textile, la bande dessinée, les élèves donnent vie à un univers où l’animal devient source d’inspiration.

Gratuit, accès libre du mardi au samedi de 14h à 17h

Renseignements au 03 44 24 96 92 .

101 Rue Jean-Baptiste Carpeaux Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 96 92 espace.matisse@mairie-creil.fr

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English :

Join us from June 23 to August 29 to discover the student exhibition “Le Bestiaire” at the Espace Matisse gallery.

Guided by their various teachers, the students at Espace Matisse have spent the entire year exploring the theme of the bestiary, combining observation, imagination, and interpretations of the animal world.

Through printmaking, sculpture, ceramics, drawing, painting, photography, textiles, and comics, the students bring to life a world where animals serve as a source of inspiration.

Free admission, open Tuesday through Saturday from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.

For more information, call 03 44 24 96 92

L’événement Exposition | LE BESTIAIRE Creil a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Creil Sud Oise